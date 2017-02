Filip Forsberg est en feu (vidéo)

BUFFALO, N.Y. - Filip Forsberg a marqué à 2:45 de la prolongation et les Predators de Nashville sont venus de l'arrière pour vaincre les Sabres de Buffalo 5-4, mardi.

Forsberg a amassé un but et une mention d'assistance dans les neuf dernières minutes du troisième vingt pour aider les Predators à combler un retard de 4-2. La troupe de Peter Laviolette n'a pas perdu à ses quatre derniers matchs. Forsberg a obtenu 10 buts et quatre aides à ses six dernières parties.



Ryan Johansen, Colin Wilson et Mike Fisher ont également fait bouger les cordages pour les Predators.



Kyle Okposo, Brian Gionta et Jake McCabe ont tous amassé un but et une mention d'aide pour les Sabres. Evander Kane a été l'autre buteur tandis que Robin Lehner a stoppé 36 rondelles. Les Sabres ont perdu une quatrième partie de suite.