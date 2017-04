Finale de la coupe Telus: le Blizzard est battu 5-4 en prolongation

PRINCE GEORGE, C.-B. ? Logan Chisolm a marqué à 5:39 en prolongation et les Islanders de Cape Breton West ont prévalu 5-4 aux dépens du Blizzard du Séminaire Saint-François en finale de la coupe Telus, dimanche.

Le tournoi couronne les champions du hockey midget AAA au Canada.



Chisolm a fait triompher les siens avec son deuxième but du match. Il avait nivelé le score à 14:09 au troisième engagement.



Stephen Fox a aussi récolté un doublé, tandis que l'autre but des gagnants est venu de Jacob Hudson. Colten Ellis a été bombardé de 47 tirs.



Samuel Dickner (deux fois), Yann-Cédric Gaudreault et Vincent Guy ont été les buteurs du Blizzard, qui menait 4-2 après 44 minutes de jeu.



Philippe Gaudreault a fait face à 28 tirs.



La coupe Telus se déroulait au CN Centre de Prince George, en Colombie-Britannique.