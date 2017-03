Flames-Oilers: une première depuis 1991?

(PC) - Quand les Flames de Calgary étaient un peu en déroute après quatre revers de suite en janvier, l'entraîneur-chef Glen Gulutzan a décidé qu'un voyage en train serait une belle occasion pour les joueurs d'aborder sérieusement certaines choses.

?Je leur ai fourni de la bière, a-t-il raconté. Nous avons dit aux gars de laisser tomber leurs écouteurs, de s'asseoir ensemble et de trouver une solution.?



Le trajet de deux heures entre Montréal et Ottawa a semblé avoir éclairé les esprits.

Les Flames ont depuis gagné 17 matchs sur 22, passant de l'arrière du peloton à un club solidement implanté au premier rang de la course aux places additionnelles des séries éliminatoires, si les Flames arrivent à court pour le top 3 de leur section.



Leurs rivaux albertains, les Oilers d'Edmonton, vont très bien aussi.

Il apparaît hautement probable que la province aura ses deux formations qualifiées pour les séries éliminatoires, ce qui n'est pas arrivé depuis 2006.

Les partisans là-bas rêvent d'une nouvelle bataille de l'Alberta en éliminatoires, ce qu'on n'a pas vu depuis 1991.



?La rivalité est encore meilleure cette saison vu nos bons rendements, a dit l'ailier Matt Hendricks, des Oilers. Quand on entend les histoires du passé entre nos deux équipes, à quel point c'était intense, ça rend la perspective très excitante.?



Après que les Flames eurent perdu 5-1 au Centre Bell le 24 janvier, ils avaient une fiche de 24-24-3. Ils ont pris une nouvelle direction depuis et cela a débuté sur les rails vers la capitale fédérale, avec de bonnes conversations autour de quelques bières.



?L'atmosphère était bonne, les gars étaient détendus et faisaient des blagues, a dit l'ailier Troy Brouwer. D'habitude, les gars sont dans leur bulle avec des écouteurs à écouter de la musique ou des films, ou bien ils jouent aux cartes. La camaraderie dans ce voyage-là nous a beaucoup rapprochés.?



Forts de sept gains en neuf matchs ce mois-ci, les Flames se préparent à se mesurer aux Predators à Nashville, jeudi soir.



Du côté des Oilers, Connor McDavid est au sommet des pointeurs de la ligue, Leon Draisatl a déjà inscrit 65 points et Cam Talbot excelle devant le filet. Voilà qui rend encore plus enthousiastes les foules à Rogers Place, leur tout nouvel aréna.



Victorieux à leurs quatre derniers matchs, les Oilers sont confrontés aux Ducks à Anaheim, mercredi soir.