Forsberg donne la victoire aux Predators face aux Capitals (vidéo)

NASHVILLE - Filip Forsberg a inscrit le but gagnant en plus de récolter deux aides et les Predators de Nashville ont battu les Capitals de Washington 5-2, samedi.

Malgré sa belle récolte, Forsberg a raté une occasion de devenir le premier joueur de la LNH à inscrire un tour du chapeau dans trois matchs consécutifs. Il a tout de même amassé son septième but en trois rencontres, alors que les Predators ont cumulé deux victoires consécutives et une troisième en quatre matchs.



Roman Josi, deux fois, Mike Fisher et Viktor Arvidsson ont aussi touché la cible du côté des Predators, qui ont inscrit trois de leurs cinq buts en deuxième période. Ryan Johansen a récolté trois mentions d'aide, alors que Juuse Saros a repoussé 22 rondelles.



Les Predators ont empêché leur ancien entraîneur Barry Trotz de savourer sa 700e victoire là où il a débuté sa carrière dans la LNH en 1998.



Tom Wilson et Evgeny Kuznetsov ont marqué les deux buts des Capitals, privés des services de T.J. Oshie et des défenseurs Brooks Orpik et Matt Niskanen. Philipp Grubauer a pour sa part effectué 19 arrêts.



La veille, les hommes de Trotz avaient eu le dessus sur les Oilers d'Edmonton, l'emportant 2-1 devant leurs partisans.