(98,5 Sports) - François Beauchemin retour à où il a passé la majorité de sa carrière, et où il a soulevé la coupe Stanley en 2006: à Anaheim.

Le défenseur de 37 ans, dont le contrat a été racheté par l'Avalanche à la mi-juin, a accepté un pacte d'une saison.

Repêché par le Canadien au 75e rang en 1998, c'est à Anaheim que la carrière du Sorelois a pris son envol. Il y est demeuré entre 2006 et 2009 avant d'y retourner entre 2011 et 2015.

En plus de l'uniforme du Canadien, des Ducks et de l'Avalanche, Beauchemin a aussi endossé le chandail des Blue Jackets et des Maple Leafs au cours de sa carrière.