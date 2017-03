Gain crucial des Sénateurs face aux Bruins (vidéo)

OTTAWA - Mike Hoffman a signé le but déterminant en milieu de troisième période, lundi, aidant les Sénateurs d'Ottawa à l'emporter 4-2 face aux Bruins de Boston.

Derick Brassard, Jean-Gabriel Pageau et Alex Burrows ont aussi marqué pour les Sénateurs, invaincus depuis trois matches. Craig Anderson a bloqué 25 tirs.



Patrice Bergeron et Brad Marchand ont riposté pour les visiteurs, tandis que Tuukka Rask a fait 25 arrêts.



Ottawa devance Boston par quatre points au deuxième rang de la section Atlantique, en plus d'avoir deux matches en mains.

«C'était un de nos matches les plus exigeants de la saison, a dit Hoffman. Il nous fallait être solides et aux aguets pendant 60 minutes. Tout le monde a répondu à l'appel.»



Les Sénateurs ont battu les Bruins deux fois sur deux cette saison. Les deux clubs vont s'affronter à nouveau le 21 mars et le 6 avril.



«Ils ont mieux respecté leur plan de match que nous, a dit l'entraîneur des Bruins, Bruce Cassidy. Par moments, c'était un peu décevant de voir à quel point nous étions entêtés.»



Les favoris de la foule ont pris les devants 3-1 sur le but de Hoffman à 7:50, en avantage numérique. David Pastrnak avait été puni 14 secondes plus tôt, pour un bâton élevé.



C'était pour Hoffman un 20e but cette saison, un 12e en supériorité numérique. Dans ce dernier cas, il s'agit du troisième meilleur total de la ligue.



Marchand s'est assuré d'une deuxième saison d'affilée avec 30 buts en répliquant à 9:04, mais Burrows a mis la touche finale dans un filet désert.



Il n'y a pas eu de but au deuxième vingt, mais les Sénateurs ont dominé 16-5 au niveau des tirs.