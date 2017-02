Gain de 3-1 des Islanders face aux Red Wings

DÉTROIT - Calvin de Haan a reçu le crédit d'un but lorsque la rondelle a dévié sur un adversaire, et les Islanders de New York ont amorcé une séquence de neuf matchs à l'étranger en défaisant les Red Wings de Detroit 3-1 mardi soir.

Posté près du cercle gauche de mise en jeu, De Haan a décoché un tir que le gardien Petr Mrazek a stoppé. Le retour a toutefois frappé le défenseur Xavier Ouellet, puis l'arrière de la jambe gauche de Mrazek avant d'aboutir dans le filet.



Après ce but, qui brisait l'égalité de 1-1 en milieu de deuxième période, John Tavares a inscrit son 22e de la saison tôt au troisième vingt et les Islanders n'ont plus été rattrapés.



Josh Bailey a marqué l'autre filet des Islanders, en plus d'obtenir une mention d'aide. Le gardien Thomas Greiss a réalisé 26 arrêts.



Henrik Zetterberg a été l'unique buteur des Red Wings, pendant que Mrazek bloquait 19 tirs.