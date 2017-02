Gain des Blackhawks de 5-1 aux dépens des Oilers

EDMONTON - Richard Panik a trouvé le fond du filet à deux reprises et il a ajouté une aide, permettant aux Blackhawks de Chicago de signer une cinquième victoire de suite grâce à un gain de 5-1 aux dépens des Oilers d'Edmonton, samedi.

Patrick Kane a obtenu un but et une mention d'assistance tandis que Trevor van Riemsdyk et Artem Anisimov ont aussi enfilé l'aiguille pour les Blackhawks, qui avaient perdu trois matchs consécutifs avant d'amorcer leur séquence victorieuse.



Patrick Maroon a répliqué pour les Oilers, qui se sont inclinés quatre fois au cours de leurs cinq dernières parties.



Les Oilers avaient pourtant pris les devants rapidement. Connor McDavid a remis la rondelle à Maroon et il est parvenu à tromper la vigilance de Scott Darling pour son 19e but de la campagne.



Les Blackhawks ont aussitôt répondu, deux minutes plus tard. Panik a accepté une passe avant de déjouer Cam Talbot d'un bon lancer. La troupe de Joel Quenneville a ensuite eu le vent dans les voiles et elle a dominé le reste de la rencontre.



Darling a réalisé 30 arrêts devant la cage des Blackhawks. Talbot a cédé quatre fois sur 20 tirs et son remplaçant, Laurent Brossoit, a stoppé quatre des cinq lancers dirigés vers lui.