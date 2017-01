Galchenuyk et Radulov feront-ils autant de ravages contre les Sabres?

98,5 Sports) - Les joueurs des Canadiens n'auront pas eu beaucoup de temps pour jouir de leur victoire de 3-1 sur les Devils au New Jersey vendredi soir, stoppant ainsi une glissade de deux revers consécutifs.

L’équipe est revenue de nuit pour affronter les Sabres de Buffalo, samedi soir, au Centre Bell.

Le match est présenté sur le réseau Cogeco Media à partir de 18h30 avec l’émission d’avant-match. Martin McGuire est à la description et Danny Dubé à l’analyse.

Les éléments les plus positifs de la victoire au New Jersey sont sans doute les deux buts en avantage numérique et les trois points d’Alex Galchenyuk (1b, 2a) et d’Alexander Radulov (3a). De plus Shea Weber a retrouvé sa touche, marquant un premier but en 9 matchs.

Les Sabres jouaient aussi vendredi soir; ils ont remporté une victoire de 3-2 contre les Red Wings de Detroit à Buffalo.

Ce sera le deuxième affrontement entre les Sabres et les Canadiens cette saison. Le 13 octobre, Montréal l’avait emporté 4-1 à Buffalo.

L’entraîneur Michel Therrien a déjà confirmé que Carey Price serait de retour à son poste devant le filet. Robin Lehner devrait être le gardien partant pour les Sabres.

Il est peu probable que Therrien fasse des changements dans sa formation, étant donné la victoire des siens, vendredi.