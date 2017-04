«Galchenyuk doit réaliser à quel point il peut être dominant» - Weber

Les commentaires de Shea Weber

(98,5 Sports) - Quel genre de joueur sera Alex Galchenyuk dans la LNH? Un franc-tireur ou un joueur de troisième trio?

Dans l'esprit du défenseur Shea Weber, il n'y aucun doute.

«Il aura un gros rôle à jouer dans les succès de cette équipe. Je crois qu'il s'agit d'un joueur qui peut faire la différence dans un match. Il doit travailler sur sa constance. C'est un bon jeune joueur qui doit être bon chaque soir. C'est une ligue compétitive. Je ne crois pas qu'il sait à quel point il est bon. Il doit réaliser à quel point il peut être dominant.»

Il y a eu le Galchenyuk du début de saison, qui amassait des points presque chaque match. Puis, le no 27 s'est blessé et n'est plus jamais revenu le même. Incapable de s'imposer à l'aile ou au centre, Claude Julien l'a même rétrogradé au sein du quatrième trio.

Au final, dans une saison décevante, l'Américain de 23 ans a trouvé le moyen d'amasser 44 points - dont 17 buts - en 61 rencontres.

Marc Bergevin devra négocier avec l'agent de Galchenyuk au cours des prochaines semaines. Le no 27 fait partie des joueurs autonomes avec compensation de l'organisation.

Il a empoché 2,8 millions de dollars cette saison.