Galchenyuk muté sur le 3e trio

(98,5 Sports) - Depuis son retour au jeu, Alex Galchenyuk évoluait sur le premier trio. Après une performance décevante contre les Penguins de Pittsburgh mercredi, Michel Therrien a décidé de modifier ses trios.

Au lendemain de leur défaite contre les Penguins au Centre Bell mercredi soir, les joueurs du Canadien étaient de retour à l’entraînement jeudi matin à Brossard.

Dès vendredi, le CH disputera deux matchs en autant de soirs, le premier contre les Devils au New Jersey et le suivant, samedi, contre les Sabres de Buffalo à Montréal.

Trios modifiés

Depuis son retour au jeu, Alex Galchenyuk a disputé trois rencontres. À son premier match contre les Rangers de New York, le 14 janvier, il a inscrit un but. Depuis, l’attaquant a été blanchi de la feuille de pointage. Contre les Penguins, il a fini la soirée avec un différentiel de -2 et aucun tir au but.

Michel Therrien a donc décidé de modifier ses trios pour retrouver un peu de punch offensif, ce qui a cruellement manqué au CH au cours des dernières rencontres.

Alex Galchenyuk a été relégué au centre du troisième trio en compagnie de Sven Andrighetto et Andrew Shaw.

Pour sa part, Philip Danault a retrouvé Max Pacioretty et Alexander Radulov au sein de la première unité offensive.

Les gardiens

Al Montoya affrontera les Devils vendredi alors que Carey Price sera devant le filet des siens samedi soir au Centre Bell pour affronter les tirs des Sabres.

Les trios:

Pacioretty-Danault-Radulov

Lehkonen-Plekanec-Byron

Andrighetto-Galchenyuk-Shaw

De la Rose-Mitchell-Flynn

Les défenseurs:

Emelin-Weber

Beaulieu-Petry

Barberio-Redmond

