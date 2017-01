Galchenyuk sur le 3e trio

(98,5 Sports) - Depuis son retour au jeu, Alex Galchenyuk évoluait sur le premier trio. Après une performance décevante contre les Penguins de Pittsburgh mercredi, Michel Therrien a décidé de modifier ses trios.

Au lendemain de leur défaite contre les Penguins au Centre Bell mercredi soir, les joueurs du Canadien étaient de retour à l’entraînement jeudi matin à Brossard.

Dès vendredi, le CH disputera deux matchs en autant de soirs, le premier contre les Devils au New Jersey et le suivant, samedi, contre les Sabres de Buffalo à Montréal.

En plus d'avoir perdu deux matchs de suite, le Canadien semble avoir de la misère à trouver son élan offensif. Depuis le 12 janvier dernier, le Canadien a disputé quatre rencontres - dont trois défaites - et n'a marqué qu'en moyenne 1,75 but par match.

«Je trouve que nos performances récentes sont au-dessous de la moyenne. On ne génère pas assez (d'offensive). Mais on ne panique pas, ce genre de période, ça arrive durant la saison. Ne pas marquer des buts, c'est frustrant, mais on en a déjà marqués au début de la saison. On sait qu'on est capable d'en marquer. En attendant, il faut seulement être meilleurs défensivement», a indiqué Nathan Beaulieu.

«Nous devons trouver une façon de marquer des buts et générer plus d'occasions de marquer. On n'a seulement marqué un but au cours des deux derniers matchs. Ce n'est pas assez», a pour sa part indiqué Alex Galchenyuk.

«Je n'aime pas façon dont nous jouons, a dit Michel Therrien dans son point de presse. Nous ne générons pas assez d'attaque. On devra faire des ajustements.»

Toutefois, contrairement à l'impression générale, le Canadien marque passablement de buts par match, car depuis le début de la saison, il se classe au septième rang de la LNH avec une moyenne de 3,00 buts par match.

Trios modifiés

Depuis son retour au jeu après une absence de six semaines, Alex Galchenyuk a disputé trois rencontres. À son premier match contre les Rangers de New York, le 14 janvier, il a inscrit un but.

Depuis, l’attaquant a été blanchi de la feuille de pointage. Contre les Penguins, il a fini la soirée avec un différentiel de -2 et aucun tir au but.

«C'est évident que (mon retour à la forme), ça va prendre un peu de temps», a commenté Alex Galchenyuk.

Michel Therrien a donc décidé de modifier ses trios pour retrouver un peu de punch offensif, ce qui a cruellement manqué au CH au cours des dernières rencontres.

Alex Galchenyuk a été relégué au centre du troisième trio en compagnie de Sven Andrighetto et Andrew Shaw.

«L'an dernier, j'ai un peu joué avec lui (Andrighetto) et c'est un joueur avec de belles habiletés. Il a une bonne vision du jeu. J'espère qu'on va avoir une bonne chimie et qu'on va produire», a dit Galchenyuk.

«Alex (Galchenyuk) n'est pas au niveau qu'il était en début de saison, pas seulement offensivement, mais défensivement aussi, a dit Therrien. J'en prends une certaine responsabilité, dans ma décision de l'avoir mis tout de suite (sur le premier trio) pour qu'il trouve le même niveau de jeu. On fait des ajustements, quand on va voir que son niveau de jeu est de retour, on fera encore des ajustements.»

Pour sa part, Philip Danault a retrouvé Max Pacioretty et Alexander Radulov au sein de la première unité offensive.

«Ç'a marché pendant 20 parties, ça va donc continuer (avec Pacioretty et Radulov). Chucky (Galchenyuk) est juste pas prêt, c'est normal après avoir raté près de 25 parties. C'est plus dur de retrouver la forme. Et ça fait juste trois matchs (qu'il est de retour), je ne suis pas inquiet qu'il va revenir fort. On croit en lui», a indiqué Philip Danault.

Les gardiens

Al Montoya affrontera les Devils vendredi alors que Carey Price sera devant le filet des siens samedi soir au Centre Bell pour affronter les tirs des Sabres.

Les trios:

Pacioretty-Danault-Radulov

Lehkonen-Plekanec-Byron

Andrighetto-Galchenyuk-Shaw

De la Rose-Mitchell-Flynn

Les défenseurs:

Emelin-Weber

Beaulieu-Petry

Barberio-Redmond