Gallagher et Byron ont répondu à l'appel de Bergevin

(98,5 Sports) - Au-delà de la victoire durement arrachée, l'état-major du Canadien a sûrement été heureux de voir que les deux marqueurs du match contre les Predators de Nashville sont des joueurs qui n'avaient pas inscrit de but depuis un certain temps.

Peut-on espérer que Brendan Gallagher et Paul Byron vont être relancés pour de bon après avoir enfin trouvé le fond du filet?

Bonds favorables

« Je n’essayais pas de faire ricocher la rondelle (sur un défenseur), a dit Gallagher. J’essayais de la mettre dans le fond du filet. Ça fait plaisir d’avoir un bond favorable. Ce fut un gros but pour nous. »

Gallagher a admis qu’il devait améliorer sa production. Mais pas à n'importe quel prix.

« Je sais que je dois marquer plus de buts, mais je ne vais pas changer ma façon de jouer. Je crois que si je continue à faire ce que je fais, les buts vont venir d’eux-mêmes. J’essaie de contribuer comme je le peux. »

Pour sa part, Byron n’était pas convaincu d’avoir marqué au terme de son échappée face à Pekka Rinne.

Peu importe la manière

«Je pensais qu'il avait arrêté la rondelle, a déclaré Byron. Je ne pense pas l'avoir battu de façon nette. J'ignore comment la rondelle a roulé dans le filet. Peu importe la manière, tous les buts sont importants. J’ai su que j’avais marqué quand j’ai entendu la sirène et la foule. Je n’ai pas vu la rondelle. J’étais déjà dans le coin, mais j’étais content. »

Byron a vécu une disette de 13 matchs et il espère que l’effort à l’attaque va être mieux réparti au sein de l'équipe.

« On sait qu’on a eu beaucoup de succès en début de saison, quand tout le monde participait. J’espère que tout le monde va en donner plus. On a toujours de la pression. »

Marc Bergevin avait lancé mercredi un appel aux joueurs qui vivaient un creux de vague afin d'appuyer les membres les plus productifs, peu nombreux depuis quelque temps déjà. Gallagher et Byron ont répondu à l'appel.



« Ce sont des buts importants pour eux, et ce sont des buts importants pour l'équipe», a observé Claude Julien, qui avait lui-même rappelé, jeudi matin, qu'il était nécessaire que le Canadien produise en comité.

Faits saillants:





Pas un bon match, selon Julien

« Nous avions mentionné que nous avions besoin de buts venant de joueurs d'autres trios, et parce que nous en avons eu ce soir, nous avons pu gagner. Brendan a obtenu beaucoup de chances de marquer dernièrement et c'est agréable de le voir marquer. Et Paul a réalisé un très beau jeu pour filer en échappée. Lorsque d'autres joueurs inscrivent ces buts, ça rend votre équipe encore meilleure.»

Et en dépit de la victoire, Julien a admis que son équipe s’en est bien tirée dans les circonstances.

« Il n’y a pas eu beaucoup de chances de marquer, mais quand on regarde notre équipe, notre exécution n’était pas à point, a révélé l’entraîneur du Canadien. C’est ça qui nous a donné de la difficulté. Défensivement, notre équipe va beaucoup mieux, mais il faut regarder l’autre phase de notre jeu. »

Les débuts de match peuvent être laborieux pour le Canadien. Ce fut le cas lundi soir au New Jersey et de nouveau jeudi contre les Predators.

« J'aimerais avoir de meilleurs départs, j'aimerais être capable de jouer avec l'avance d'au moins un but, de marquer le premier but aussi. On aimerait améliorer cet aspect-là aussi. Mais d'un point de vue positif, j'aime le fait qu'on ne casse pas. On reste quand même dans le match et encore ce soir, on a trouvé le moyen de gagner. Il y a autant de positif que de négatif, mais on peut travailler sur le négatif. Et pour le positif, on continue d'aller de l'avant.»



Julien a aussi rejeté l'excuse du montage vidéo présenté en hommage à P.K. Subban pour justifier ce lent départ.



« Il ne faut pas utiliser des excuses et dire que c'est à cause du montage. Si nous avons connu un lent début, ça revient à nous, certainement pas au montage. Le montage a été bien fait, c'était fantastique. Notre focus était sur le match et ce n'est pas ça qui a causé ce départ. »

