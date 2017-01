Gallant ne chômera peut-être pas longtemps

(98,5 Sports) - Les Islanders de New York sont très intéressés par Gerard Gallant.

Les Islanders, qui ont limogé l'entraîneur-chef Jack Capuano mardi, ont demandé aux Panthers la permission de s'entretenir avec Gallant.

As @FriedgeHNIC initially reported, NYI have asked for and received permission to talk to ex-FLA head coach Gerard Gallant.

Et cette demande aurait été formulée il y a de cela quelques semaines déjà alors que Capuano était toujours en poste.

Worth noting on NYI permission request to talk to Gerard Gallant, it was made some time ago. Not hours/days, believed to week(s) or more.