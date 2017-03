Gaudreau et Monahan sont les raisons de la bonne séquence des Flames

BOCA RANTO, Floride - Peu importe combien de fois Brad Treliving a dit à Johnny Gaudreau et à Sean Monahan de ne pas s'en faire avec leurs nouveaux et richissimes contrats, le directeur général des Flames sentait quand même un poids sur les épaules de ses deux importants joueurs.

«Ils sont de fiers compétiteurs qui ont l'équipe à coeur, a dit Treliving. Que j'en dise peu ou beaucoup, il y aura toujours de la pression.»



Après un départ en demi-teinte, le duo d'impact a brillé au fil d'une séquence de 12-2-1 qui a placé Calgary en bonne posture pour les séries éliminatoires.



Les Flames détiennent la première place additionnelle de l'Association de l'Ouest avec 76 points en 66 rencontres. Ils ont cinq points de plus que les Blues de St. Louis qui ont disputé un match de moins.

Les Flames seront en quête d'un huitième gain d'affilée à l'occasion de la visite des Canadiens de Montréal, jeudi.



Les récents succès viennent aussi du brio devant le but, Brian Elliott ayant un rendement de 10-1-1 depuis le 26 janvier.



Pendant l'heureuse séquence de 15 matchs, Gaudreau a inscrit 15 points, deux de plus que Monahan.



Monahan a signé un pacte de plus de 44 M $ pour sept ans en août; environ deux mois plus tard, Gaudreau a mis son nom sur un contrat de plus de 40 M $ sur six ans.



Que ce soit la pression de ces ententes, un temps d'ajustement au nouveau personnel d'entraîneurs ou un lent départ étant donné un camp écourté (blessure au dos pour Monahan, dispute contractuelle pour Gaudreau), ni l'un ni l'autre n'a épaté en début de campagne.



Monahan, qui a établi un sommet personnel avec 63 points la saison dernière, n'avait que cinq buts et huit après 24 matchs, sa première mention d'aide, il l'a obtenue à la 14e rencontre.

Gaudreau a fait mieux avec 11 points à ses 17 premiers matchs, mais on était encore loin de son rythme de la saison précédente, où il a inscrit un sommet personnel de 78 points.



«Vous avez eu ces contrats parce que nous croyons en vous. Continuez dans la même lignée que vous avez commencé à tracer, a dit Treliving sur le message qu'il répétait. Quand vous jouez avec coeur, c'est naturel de ressentir de la pression. Les jeunes joueurs sentent qu'ils doivent répondre aux attentes venant de gros contrats comme ça.»



Les deux joueurs sont encore passablement jeunes: Monahan aura 23 ans en octobre, tandis que Gaudreau va célébrer ses 24 ans en août.



«Ils en sont encore à définir comment ils peuvent influencer l'allure d'un match, a dit Treliving. Ça amène beaucoup de responsabilités. Les autres équipes leur accordent beaucoup d'attention dans les plans de match. Ils apprennent à naviguer à travers tout ça. Ils vont bien s'en tirer. Je ne suis pas inquiet.»