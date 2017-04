Gerard Gallant premier entraîneur-chef des Golden Knights de Las Vegas

LAS VEGAS - Les Golden Knights de Vegas ont embauché Gerard Gallant, qui devient ainsi le premier entraîneur-chef de l'histoire de la concession.

Le directeur général George McPhee en a fait l'annonce jeudi.



Gallant a aidé à raviver les Panthers de la Floride, menant l'équipe au titre de la section Atlantique la saison dernière, ce qui lui a valu d'être finaliste au titre d'entraîneur de l'année. Il a toutefois été congédié en novembre après seulement 22 rencontres, même si l'équipe avait une fiche de 11-10-1. Les Panthers n'ont néanmoins pas réussi à se qualifier pour les séries.



Comme joueur, Gallant s'est démarqué comme ailier gauche avec les Red Wings de Detroit, marquant au moins 34 buts lors de quatre saisons consécutives, de 1986-87 à 1989-90. Il a conclu sa carrière avec 211 buts en 615 rencontres. Il est plus tard devenu entraîneur-chef des Blue Jackets de Columbus, puis a occupé un poste d'adjoint avec le Canadien de Montréal, notamment.



Les Golden Knights obtiendront leurs 30 premiers joueurs au repêchage d'expansion, en juin. Ils disputeront leur première campagne en 2017-18.

