Gerard Gallant sera le premier entraîneur-chef des Golden Knights

LAS VEGAS — Chassé de l'autobus des Panthers de la Floride en novembre, Gerard Gallant fera maintenant ses valises pour Las Vegas. Les Golden Knights de Vegas ont embauché Gallant, qui devient ainsi le premier entraîneur-chef de l'histoire de la concession. Le directeur général George McPhee en a fait l'annonce jeudi.



≪C'est un entraîneur expérimenté, qui a connu du succès à tous les niveaux où il a dirigé, a expliqué McPhee au sujet de la nomination de Gallant, survenue à la conclusion d'un processus d'embauche exhaustif. Il jouit également d'une grande réputation auprès des joueurs qui ont évolué sous ses ordres.≫



Gallant rejoint la nouvelle concession de la Ligue nationale cinq mois après avoir été cavalièrement viré par les Panthers. À la suite d'un revers de 3-2 contre les Hurricanes de la Caroline, les valises de Gallant ont été retirées de l'autocar de l'équipe à l'extérieur de l'aréna. Il a dû prendre un taxi pendant que les Panthers ont poursuivi leur route vers Chicago.



Son congédiement abrupte a surpris, puisque l'équipe montrait une fiche de 11-10-1 et que quelques mois plutôt, il l'avait menée au titre de la section Atlantique, ce qui lui avait valu d'être finaliste à l'obtention du titre d'entraîneur de l'année.



Il passe maintenant des plages du sud de la Floride au désert du Nevada, où les Golden Knights lanceront leur première saison en octobre. La prochaine étape pour les Knights sera d'obtenir leurs premiers 30 joueurs lors du repêchage d'expansion, en juin.



≪Toute la communauté hockey est excitée de savoir ce qui va se passer avec les Golden Knights et je suis fier d'en faire partie, a souligné Gallant. J'ai bien hâte de vivre tout cet enthousiasme aux premières loges.≫



Comme joueur, Gallant s'est démarqué comme ailier gauche avec les Red Wings de Detroit, marquant au moins 34 buts lors de quatre saisons consécutives, de 1986-87 à 1989-90. Il a conclu sa carrière avec 211 buts en 615 rencontres. Il est plus tard devenu entraîneur-chef des Blue Jackets de Columbus, puis a occupé un poste d'adjoint avec le Canadien de Montréal.



Il a aussi dirigé dans la LHJMQ. Ses Sea Dogs de St-Jean ont remporté deux championnats du circuit Courteau d'affilée, en 2011 et 2012, en plus de gagner la coupe Memorial en 2011.