Giroux tranche en tirs de barrage (vidéo)

PHILADELPHIE - Claude Giroux a inscrit l'unique filet de la session de tirs de barrage et les Flyers de Philadelphie ont défait les Canucks de Vancouver 5-4 jeudi soir.

Deuxième joueur dépêché dans la mêlée par l'entraîneur-chef Dave Hakstol, Giroux a battu le gardien Ryan Miller à l'aide d'un tir des poignets.



Venu en relève à Steve Mason, victime de quatre buts sur 24 tirs, Michal Neuvirth a ensuite stoppé les efforts de Bo Horvat et de Loui Eriksson pour confirmer le gain des Flyers.



Quatre joueurs différents ont fait vibrer les cordages en temps réglementaire pour les Flyers, dont Brayden Schenn, qui a porté le score à 4-4 après 57 secondes de jeu en troisième période.



Pour Schenn, il s'agissait d'un 14e but cette saison.



Travis Konecny (7e), Pierre-Édouard Bellemare (2e) et Sean Couturier (8e) ont également touché la cible pour les Flyers, qui ont été dominés 38-35 au chapitre des tirs aux buts.



Les buts de Bellemare et de Couturier ont été réussis dans un intervalle de 18 secondes pendant la période médiane. Couturier a ajouté une passe.



Dans la défaite, Markus Granlund a inscrit un doublé, tandis que Brandon Sutter (1-1), Jayson Megna (0-2) et Troy Stecher (0-2) ont également terminé la rencontre avec deux points. Daniel Sedin a réussi l'autre filet des Canucks.

