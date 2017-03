Gourde marque en prolongation pour le Lightning (vidéo)

TAMPA - Yanni Gourde a marqué à l'occasion d'une échappée alors qu'il ne restait que 35 secondes à la période de prolongation permettant au Lightning de Tampa Bay de surmonter un déficit de trois buts et de vaincre les Blackhawks de Chicago 5-4, lundi soir.

Victor Hedman a aidé son coéquipier sur le but victorieux, récoltant sa troisième mention d'aide de la rencontre.



Jonathan Drouin a contribué à la remontée du Lightning, qui suit de près les Bruins de Boston, à un point du dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires dans l'Association de l'Est, en inscrivant deux buts.

Ondrej Palat et Anton Stralman ont marqué les deux autres buts, tandis qu'Andrei Vasilevskiy, qui a été retiré à 14 minutes de la première période après avoir alloué trois buts sur huit tirs, a effectué un retour dans le match en début de deuxième tiers et a effectué 25 arrêts.



Artemi Panarin, Patrick Kane, Tomas Jurco et Richard Panik ont donné les devants 4-1 aux Blackhawks, mais Scott Darling a cédé à quatre autres reprises en 30 tirs au total.