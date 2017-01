Grabner, Maroon et Holtby nommés les étoiles de la semaine

Jay LaPrete / The Associated Press

NEW YORK - L'ailier droit Michael Grabner, des Rangers de New York, a mené le circuit avec une récolte de cinq buts, dont deux victorieux, et deux assistances en trois matchs pour mériter la première étoile de la semaine dans la LNH.

Blanchi lors d'une défaite de 4-1 contre les Sabres de Buffalo mardi, Grabner a inscrit les buts victorieux à ses deux matchs suivants. Il a notamment réussi son quatrième tour du chapeau et son deuxième de la saison dans une victoire de 5-4 contre les Blue Jackets de Columbus, samedi.



L'Autrichien d'origine de 29 ans partage le sixième rang de la ligue avec 19 buts en 41 rencontres.



La deuxième étoile est allée à l'ailier gauche Patrick Maroon, des Oilers d'Edmonton, qui a égalé Grabner pour le nombre de buts, cinq, en quatre matchs.

Il a amassé une mention d'aide lors d'une défaite de 3-1 contre les Blue Jackets, mardi, avant d'obtenir son premier tour du chapeau, dont le but victorieux, dans une victoire de 4-3 aux dépens des Devils du New Jersey, jeudi.



Le gardien Braden Holtby, des Capitals de Washington, a compilé une fiche de 2-0-0, une moyenne de 1,29 et un taux d'efficacité de 95,5 pour cent en trois matchs, ce qui lui permet de compléter le tableau d'honneur.

Auteur de deux jeux blancs, il a alloué trois buts lors d'une victoire de 6-5 en prolongation contre les Maple Leafs de Toronto, mardi.