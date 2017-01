Grosse soirée pour Patrick Maroon et les Oilers (vidéo)

BOSTON - Patrick Maroon a marqué trois buts et a jeté les gants contre le géant Zdeno Chara, et il a été la figure marquante d'une victoire de 4-3 des Oilers d'Edmonton face aux Bruins de Boston jeudi soir.

Maroon a ouvert la marque après seulement 68 secondes de jeu en première période, et il a créé l'égalité 2-2 à 13:09 de la deuxième période.



Après un filet de Ryan Nugent-Hopkins dès la 14e seconde de jeu de la troisième période, qui permettait aux Oilers de prendre une avance de 3-2, Maroon a complété son tour du chapeau en marquant sans aide, à 9:02.



Maroon compte 14 buts.



Le combat entre Maroon et Chara a eu lieu pendant la quatrième minute de jeu de la première période.



Cam Talbot a réalisé 33 arrêts dans les filets des Oilers, comparativement à 21 pour Tuukka Rask.



Talbot a flanché devant David Krejci, qui a profité d'une supériorité numérique de deux hommes pour porter le score 4-3, à 17:04 du troisième vingt.



Mais le portier des Oilers a tenu le coup pendant le reste du désavantage numérique, et après que les Bruins eurent retiré Rask au profit d'un sixième attaquant.



Patrice Bergeron et Colin Miller ont également touché la cible pour les Bruins. Bergeron a ajouté une mention d'aide sur le but de Krejci.



Dans la victoire, Connor McDavid a obtenu deux passes.

