Guentzel et Sheary mènent les Penguins à la victoire

PITTSBURGH - Jake Guentzel et Conor Sheary ont tour à tour marqué en 50 secondes, tard en troisième période, et les Penguins de Pittsburgh sont venus de l'arrière pour battre les Sabres de Buffalo 4-3, dimanche.

Les Sabres menaient par trois buts après la première période, mais les Penguins ont redressé la barque. Ceux-ci ont remporté un deuxième match de suite et ils sont grimpés seuls au deuxième rang de la section Métropolitaine.



Evgeni Malkin a obtenu un but et une mention d'assistance pour les Penguins. Justin Schultz a quant à lui amassé un but et deux aides. Marc-André Fleury a remplacé Matt Murray en deuxième période et il a stoppé les 28 tirs dirigés vers lui.



Jack Eichel a marqué un but et il a obtenu un point dans un 10e match de suite, un sommet dans la LNH. Ryan O'Reilly, avec son troisième filet en autant de parties, et Brian Gionta ont aussi fait bouger les cordages pour les Sabres. Anders Nilsson a réalisé 41 arrêts dans une cause perdante.