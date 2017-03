Hedman procure la victoire au Lightning en prolongation

Chris O'Meara / The Associated Press

Chris O'Meara / The Associated Press

TAMPA - Victor Hedman a inscrit son deuxième but du match à la 46e seconde de la prolongation et il a permis au Lightning de Tampa Bay de l'emporter 4-3 face aux Hurricanes de la Caroline, mercredi.

Tyler Johnson et Nikita Kucherov ont aussi marqué pour le Lightning qui présente une fiche de 7-1-2 depuis 10 matchs. Andrei Vasilevskiy a effectué 28 arrêts.



Kucherov a aussi contribué aux premier et dernier buts de la rencontre. Il totalise 12 points à ses quatre dernières rencontres.



Le Lightning l'a emporté malgré une mince récolte de 16 tirs, dont seulement trois au dernier tiers.



Noah Hanifin, Derek Ryan et Jay McClement ont riposté pour les visiteurs. Battus dans un troisième match de suite, les Hurricanes ont gagné une seule fois à leurs neuf dernières rencontres.