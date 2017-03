Henrik Lundqvist sera de retour ce week-end

NEW YORK - Le gardien étoile des Rangers de New York, Henrik Lundqvist, effectuera son retour au jeu ce week-end, lui qui est tenu à l'écart depuis le 7 mars en raison d'une blessure à la hanche.

L'équipe sera à Los Angeles, samedi, et à Anaheim, dimanche. Elle sera également à San Jose mardi et Lundqvist devrait amorcer deux de ces trois rencontres.



Le Suédois de 35 ans souhaitait effectuer un retour mercredi, face aux Islanders de New York, mais il attendra plutôt à ce voyage dans l'Ouest.



Antti Raanta a joué les six derniers matchs des Rangers et c'est lui qui sera devant le filet mercredi. Il a compilé une fiche de 2-2-2 en l'absence de Lundqvist.



Les Rangers occupent le septième rang de l'Association de l'Est, en bonne position pour se tailler une place en séries éliminatoires.



Lundqvist connaît une saison en dents de scie. Il a été blessé dans une victoire de 5-2 en Floride. Il a une fiche de 30-17-2 cette saison, avec un taux d'efficacité de ,913 et une moyenne de buts alloués de 2,65.