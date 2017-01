Henrik Sedin atteint le plateau des 1000 points

VANCOUVER - Henrik Sedin a atteint le plateau des 1000 points dans la LNH et Luca Sbisa a inscrit le but vainqueur en troisième période, aidant les Canucks de Vancouver à vaincre les Panthers de la Floride 2-1, vendredi.

Ryan Miller a stoppé 34 lancers pour les Canucks, qui ont porté à 8-1-3 leur fiche au cours des 12 derniers matchs.



Jaromir Jagr a été l'unique marqueur des Panthers. Roberto Luongo a bloqué 30 tirs dans la défaite.



Sedin avait amassé un but et deux aides lors des trois dernières parties après avoir été blanchi au cours des quatre matchs précédents.



Alors que les Canucks tiraient de l'arrière 1-0 en deuxième période, Daniel Sedin s'est amené à deux contre un avec son frère. Il lui a remis la rondelle et Henrik a déjoué Luongo grâce à une feinte entre les jambières.



Âgé de 36 ans, Sedin est devenu le premier joueur de l'histoire des Canucks à atteindre cet important plateau. Daniel, qui a obtenu 968 points en carrière dans la LNH, pourrait lui aussi réussir l'exploit avant la fin de la saison.