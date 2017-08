Hockey féminin U18: trois Québécoises avec le Canada à Lake Placid

CALGARY - Alexie Guay, Rosalie Demers et Audrey-Ann Veillette sont les trois Québécoises nommées au sein de l'équipe canadienne de hockey féminin U18 en vue de trois matches contre les Américaines, à compter de jeudi.

La formation de 24 joueuses a été annoncée dimanche par Hockey Canada, au terme du camp de sélection de huit jours.

Les matches auront lieu à Lake Placid les 18, 18 et 20 août. L'unifolié va compter sur 14 attaquantes, sept défenseures et trois gardiennes de but.



«Nous tenons à féliciter les 42 joueuses qui ont participé au camp de sélection, a dit l'entraîneure Delaney Collins. Ces jeunes femmes se sont présentées au camp prêtes à travailler fort tant sur la glace que hors glace, et elles ont rendu la décision difficile. Félicitations aux 24 joueuses sélectionnées; vous avez mérité cette occasion, et nous sommes excités de travailler avec vous et de continuer d'observer votre développement.»



Après la série à Lake Placid, Hockey Canada, les entraîneurs et la d.g. de l'équipe continueront d'évaluer les joueuses dans leurs équipes respectives, y compris au championnat national U18 à Québec, du 1er au 5 novembre. Cela est en vue de former l'équipe canadienne qui se rendra au championnat mondial U18 à Dmitrov en Russie, du 6 au 13 janvier.