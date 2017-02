Hoffman et Stone blessés dans la défaite des Sénateurs

OTTAWA - Josh Morrissey a inscrit le but vainqueur tôt en troisième période et les Jets de Winnipeg ont tenu bon pour l'emporter 3-2 face aux Sénateurs d'Ottawa, dimanche.

Le but gagnant est survenu à 2:33 du troisième vingt lorsque le tir des poignets de Morrissey, en provenance de la ligne bleue, a déjoué Mike Condon.



Dustin Byfuglien et Mathieu Perreault ont marqué chacun un but pour les Jets (28-29-5), qui ont remporté un deuxième match en autant de soirs. Mark Scheifele et Patrik Laine ont tous les deux obtenu deux mentions d'assistance, alors que Connor Hellebuyck a réalisé 32 arrêts.



Zack Smith a réduit l'écart à un but pour les Sénateurs, lorsqu'une passe redirigée a heurté son patin avant de se loger derrière Hellebuyck. La formation ontarienne croyait avoir égalisé la marque en fin de rencontre, mais le but a été refusé par les arbitres, faute de détenir une preuve concluante que la rondelle avait bel et bien traversé la ligne des buts.



Mark Stone a inscrit le premier but des Sénateurs (31-20-6), Erik Karlsson a récolté deux aides et Mike Condon a bloqué 17 tirs.



Souffrant déjà de la perte de l'attaquant Bobby Ryan, mis à l'écart du jeu en raison d'une blessure au doigt, ils ont également perdu les services des attaquants Mike Hoffman et Mike Stone.



Hoffman a quitté la patinoire en première période pour une blessure non dévoilée pour l'instant, tandis que Stone a quitté en début de troisième période lorsqu'il a été sérieusement secoué par un coup de coude à la tête de Jacob Trouba.



C'est un rendez-vous manqué pour les Sénateurs, qui disposaient d'une occasion rêvée de rejoindre le Canadien au sommet de la section Atlantique. Rappelons que les Sénateurs ont encore deux matchs en main sur le Tricolore.