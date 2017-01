Hoffman et Stone se distinguent face aux Blues

Chris Lee / The Associated Press

ST. LOUIS - Mike Hoffman et Mark Stone ont signé des doublés et les Sénateurs d'Ottawa ont eu raison des Blues de St. Louis 6-4, mercredi.

Jean-Gabriel Pageau et Bobby Ryan ont complété pour les Sénateurs qui sont invaincus à leurs quatre dernières visites au Scottrade Center.



Hoffman a réussi le but déterminant à 13:53 au troisième vingt, puis Stone a mis la touche finale dans un filet désert.



Mike Condon a bloqué 19 rondelles pour les Sénateurs qui amorçaient un séjour de trois matchs à l'étranger.



Paul Stastny, Kevin Shattenkirk, Alexander Steen et Patrik Berglund ont marqué pour les Blues, qui avaient gagné leurs deux derniers matchs.



Carter Hutton a fait 18 arrêts pour les Blues qui ont accordé le premier but à leurs sept dernières rencontres à domicile.