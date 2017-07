Holland, Froese, Taormina, Morrow à Montréal

(98,5 Sports) - Outre le défenseur Karl Alzmer, les Canadiens de Montréal ont fait l'acquisiton de plusieurs joueurs, samedi.

Les Canadiens se sont également entendus sur les modalités d'un contrat de deux saisons avec l'attaquant et joueur autonome Peter Holland, âgé de 26 ans. Le contrat est à deux volets pour 2017-2018, et un volet pour 2018-2019.

Le joueur de centre de 6 pi 2 po et 200 lb a fait ses débuts avec les Ducks d'Anaheim en 2011-2012.

Il a joué 243 matchs avec les Maple Leafs de Toronto avant de terminer la dernière saison (40 matchs) avec les Coyotes de l'Arizona.

En 48 parties en 2016-17, il a amassé 11 points, dont 5 buts.

Holland a inscrit 35 buts en carrière dans la LNH, en plus de 46 mentions d'aide, pour un total de 81 points.

Il avait été un choix de premier tour des Ducks, 15e choix au total, lors du repêchage de 2009.

Byron Froese

Les Canadiens se sont entendus sur les modalités d'un contrat de deux saisons avec l'attaquant et joueur autonome Byron Froese, un contrat à deux volets pour 2017-2018, et un volet pour 2018-2019.

L'an passé, le joueur de centre de 26 ans a disputé six matchs dans la LNH en 2016-2017, les deux premiers avec les Maple Leafs de Toronto et les quatre autres avec le Lightning de Tampa Bay, n'amassant aucun point, cinq minutes de pénalité et affichant un différentiel de moins-3.

Il a passé la majeure partie de la saison dans la Ligue américaine, récoltant un total de 46 points, dont 27 buts, en 54 rencontres avec les Marlies de Toronto et le Crunch de Syracuse. Il a d'ailleurs atteint la finale de la Coupe Calder avec le club-école du Lightning, il y a quelques semaines.

Froese, un choix de quatrième tour des Blackhawks de Chicago en 2009, a disputé un total de 62 matchs dans la LNH depuis le début de sa carrière, inscrivant deux buts et trois aides pour cinq points.