Huberdeau et Barkov brillent et les Panthers battent les Ducks 2-1

SUNRISE, Fla. - Jonathan Huberdeau a inscrit son premier but de la saison et il a propulsé les Panthers de la Floride vers une victoire de 2-1, vendredi, face aux Ducks d'Anaheim.

Reilly Smith a aussi touché la cible pour les Panthers, tandis qu'Aleksander Barkov a amassé une aide à son retour après avoir raté 15 matchs en raison d'une blessure. James Reimer a réalisé 22 arrêts.



Le but de Huberdeau lors d'une séquence à 4-contre-4 avec 4:58 à faire en deuxième période brisait l'égalité de 1-1. Barkov a rejoint Huberdeau dans l'enclave à partir du coin de la patinoire et l'attaquant québécois a tiré haut dans l'objectif.



Hampus Lindholm a été l'unique buteur des Ducks, tandis que John Gibson a stoppé 35 lancers.



Huberdeau n'avait pas encore joué cette saison, lui qui avait dû être opéré au tendon d'Achille. Il avait subi la blessure le 8 octobre, lors du dernier match préparatoire des siens, face aux Devils du New Jersey. Son dernier but remontait au 9 avril.