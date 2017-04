Hudon et Lindgren mènent les IceCaps à la victoire

SAINT-JEAN, T.-N.-L. - Charles Hudon s'est fait complice de deux buts et les IceCaps de Saint-Jean ont tenu le coup pour l'emporter 2-1 aux dépens du Crunch de Syracuse, vendredi soir.

Les IceCaps ont ainsi pris les devants 1-0 dans cette série de premier tour le la Ligue américaine de hockey.

Hudon a aidé Nikita Scherbak a ouvrir le pointage au premier vingt, lors d'un avantage numérique, et il a par la suite mis la table pour un but de Chris Terry, dès la troisième minute du second tiers. Jacob de la Rose a quant à lui terminé le duel avec une mention d'assistance.



Tye McGinn a permis au Crunch de réduire l'écart en troisième période, alors que de la Rose était installé au cachot, mais ce fut trop peu trop tard. La troupe de Benoit Groulx s'est emparée du titre de la section Nord dans la Ligue américaine.



Charlie Lindgren a connu un bon départ devant le filet des IceCaps. Il a réalisé quelques arrêts de qualité et il a repoussé 28 des 29 lancers dirigés vers lui. À l'autre bout de la patinoire, Mike McKenna a cédé deux fois sur 21 tirs.



Les deux formations croiseront à nouveau le fer samedi soir, au Mile One Centre de Saint-Jean.



Des IceCaps opportunistes



Les hommes de Sylvain Lefebvre ont bien amorcé la rencontre et le trio composé de Terry, Hudon et Scherbak a rapidement fait des siennes.



Alors qu'il n'y avait pas deux minutes d'écoulées en première période, Scherbak a valsé dans le territoire du Crunch avant de servir une superbe passe transversale à Hudon, qui a envoyé la rondelle au fond du filet. L'arbitre n'a cependant pas mis de temps avant de refuser le but, jugeant que Terry était entré accidentellement en contact avec McKenna.



Les deux équipes n'ont pas fait dans la dentelle lors des 20 premières minutes de jeu et les arbitres ont dû sévir à quelques reprises. Si le Crunch a raté deux occasions avec un joueur en plus, les IceCaps ont pour leur part su toucher la cible. Hudon s'est emparé d'une rondelle libre et il a aperçu Scherbak fin seul dans l'enclave. Sans hésitation, le Russe a décoché un bon tir sur réception qui a fait bouger les cordages.



Hudon a encore fait preuve d'une vision de jeu exemplaire en deuxième période. Contournant le filet et s'amenant sur l'aile gauche, l'attaquant de 22 ans a effectué une passe du revers à Terry, qui a battu de vitesse McKenna.



À mi-chemin au troisième engagement, le Crunch a accentué la pression et lors d'une supériorité numérique, Matthew Peca a habilement manoeuvré avec le disque avant re joindre McGinn en retrait. Ce dernier a effectué un puissant lancer frappé qui a touché la barre transversale avant de traverser la ligne rouge.