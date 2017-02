Hudon marque, Lindgren bloque

WILKES-BARRE, Pa. - Charlie Lindgren a bloqué les 31 rondelles dirigées vers lui et il a mené les IceCaps de Saint-Jean vers un gain de 4-0 contre les Penguins de Wilkes-Barre/Scranton dans un match de la Ligue américaine, mercredi soir.

Le gardien de 23 ans a récolté un deuxième blanchissage cette saison et signé sa 16e victoire depuis le début du calendrier régulier.



Lindgren a bénéficié d'une explosion de quatre buts des IceCaps en période médiane, incluant deux filets en moins de 50 secondes.



Charles Hudon a amorcé la poussée en inscrivant son 14e de la saison après sept minutes de jeu.



Chris Terry a doublé l'avance des visiteurs 49 secondes plus tard, grâce à son 15e de la saison.



Le défenseur Zach Redmond a profité d'une supériorité numérique pour réussir son premier but de la saison, à 15:57.



Yannick Veilleux a mis le match hors de portée en marquant son quatrième, à 18:40, en désavantage numérique.



En plus de marquer, Terry a participé au but de Redmond tandis que Max Friberg a récolté deux mentions d'aide.



Les IceCaps disputeront leur prochain match vendredi soir à Lehigh Valley, face aux Phantoms.