Hurricanes: du dernier rang au seuil des séries

RALEIGH, Caroline du Nord - En moins d'un mois, les Hurricanes de la Caroline sont passés du dernier rang dans l'Association de l'Est au seuil des séries éliminatoires.

Les Hurricanes amorceront le week-end à quatre points des Bruins de Boston et de la huitième place, la dernière donnant accès aux séries, avec sept parties à disputer.



Alors que la dernière semaine de la saison approche, ils ont encore une chance de participer aux séries. Une petite, mais elle est tout de même bien présente.



«Nous y croyons beaucoup en ce moment», a indiqué l'entraîneur-chef Bill Peters.



Les joueurs savent toutefois qu'ils doivent être presque parfaits et ça commence samedi, contre les Stars de Dallas. Les Hurricanes prendront ensuite la direction de Pittsburgh et du Minnesota pour y disputer deux affrontements contre deux bonnes formations.



«C'est amusant. C'est pour cette raison que nous jouons, a insisté l'attaquant Jeff Skinner, qui n'a jamais joué en séries éliminatoires dans la LNH. Nous jouons bien en équipe et c'est plaisant de venir à l'aréna. Espérons que nous allons poursuivre cette lancée.»



Les Hurricanes possèdent une séquence active de 13 matchs avec au moins un point et la dernière fois qu'ils ont obtenu un point dans 12 parties consécutives, ils ont éventuellement soulevé la coupe Stanley. Ils avaient défait les Oilers d'Edmonton en finale, en 2006.



L'édition actuelle revendique une fiche de 9-0-4 depuis le 9 mars et elle a battu son record vieux de 11 ans quand Noah Hanifin a inscrit le but de la victoire contre les Blue Jackets de Columbus, en prolongation, jeudi.



Ce sont deux choix de première ronde qui ont pavé la voie: Skinner (2010) a touché la cible dans six matchs de suite et Elias Lindholm (2013) a amassé un but ou une aide - ou les deux - dans 11 des 13 parties.



«Nous avons vraiment la possibilité de réussir l'exploit», a mentionné Hanifin, un autre choix de première ronde, en 2015.



Les Hurricanes ont raté les séries lors des sept dernières années. Il s'agit de la plus longue disette active de la LNH, maintenant que les Oilers ont confirmé leur place dans le tournoi printanier plus tôt cette semaine, une première depuis 2006.



Il faut remonter à 2009 pour revoir les Hurricanes en éliminatoires. À l'époque, ils s'étaient inclinés en finale d'Association de l'Est, contre les Penguins.



Il n'y a pas si longtemps, au début du mois de mars, les Hurricanes occupaient la dernière position avec 60 points. Ils sont revenus de loin depuis et ils ont été difficiles à vaincre.



«Quand tu joues bien, tu veux retourner sur la glace, a affirmé le gardien Cam Ward, récipiendaire du trophée Conn Smythe en 2006. Nous sommes affamés, mais il faut y aller un match à la fois. C'est amusant de gagner et nous avons beaucoup de plaisir en ce moment.»