Iginla veut être échangé

(98,5 Sports) - À 39 ans, Jarome Iginla sait pertinemment que sa carrière tire à sa fin. Et comme il lui en reste moins qu'il en restait, il aimerait avoir une autre chance de soulever le précieux trophée.

L'Avalanche est en voie de connaître l'une des pires saisons de son histoire et les chances que l'équipe accède aux séries sont quasi nulles.

«J'aimerais aller ailleurs d'ici la date butoir, a fait savoir Iginla à Yahoo! Sports. Je veux jouer dans les séries. C'est là que se jouent les meilleurs matchs, les matchs les plus importants, c'est là que ça compte et tu as toujours une chance de gagner. Et je n'ai pas abandonné l'idée de gagner.»

À l'image de son équipe, l'attaquant connaît une saison décevante avec à peine six buts et 12 points en 48 matchs.

Iginla n'a jamais remporté la coupe Stanley, mais il a atteint la grande finale en 2004.

Il a toujours été productif en séries, comme en témoigne sa fiche de 37 buts et 68 points en 81 matchs.

Iginla n'a pas officiellement demandé un échange, mais il croit que c'est dans les plans de l'équipe.

Le directeur général de l'Avalanche, Joe Sakic, pourrait être très actif d'ici le 1er mars 2017. L'attaquant Matt Duchene serait aussi sur le marché des échanges.