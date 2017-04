Il est minuit moins une pour Alex Galchenyuk

(98,5 Sports) - Dans l'ensemble, l'arrivée de Claude Julien à la barre des Canadiens de Montréal a eu un impact fort positif sur les résultats de l'équipe. Qui plus est, la grande majorité des joueurs traversent une bonne période. Tous ? Non. L'attaquant Alex Galchenyuk continue d'être un cas très sensible, particulièrement à l'aube des séries éliminatoires.

«Je retiens une chose du match contre le Lightning: c’est l’élément très inquiétant d’Alex Galchenyuk, a affirmé notre chroniqueur Philippe Cantin, samedi. Non seulement il n’a pas livré un gros match, mais on sent que Claude Julien ne lui fait plus confiance. Il a joué 12 minutes et 16 secondes, dans un match [sans importance] où c’était pourtant l’occasion de lui donner un peu d’espace. Seulement deux joueurs ont joué moins que lui, à savoir Andreas Martinsen et Michael McCarron.»

Tout comme Michel Therrien, le nouvel entraîneur-chef du Tricolore semble peiner à trouver des solutions dans le cas du jeune et talentueux Galchenyuk. En effet, Claude Julien lui a accordé passablement de temps de glace depuis son arrivée à Montréal, malgré ses passages à vide. Certes, il a récemment eu «une discussion constructive» avec le joueur, afin de l’aider à rebâtir sa confiance, notamment. Or, l’attaquant n’a joué que 12 minutes contre le Lightning: un signe évident d’insatisfaction de la part de l’entraîneur, qui a souligné en point de presse qu’il voulait «passer un message» à Galchenyuk.

Selon Julien, les problèmes de son jeune joueur ne seraient pas associés à sa position sur la patinoire (l’éternelle valse entre le centre et l’aile). Les difficultés de Galchenyuk seraient plutôt provoquées, entre autres choses, par un manque de détermination.

Durant le match face au Lightning de Tampa Bay, Alex Galchenyuk n’a pris aucun lancer en direction du gardien adverse. Par ailleurs, il a fini la rencontre avec un différentiel de moins 2. À vrai dire, il a offert une piètre performance. Et celle-ci s’ajoute à une longue série de parties sans éclat pour ce joueur qui, rappelons-le, est un gros espoir de l’organisation.

Une problématique déterminante en série

Bien entendu, on espère plus de Galchenyuk au sujet de la production offensive. Le Tricolore, qui n’est pas une puissance offensive de la Ligue nationale de hockey, a grandement besoin de lui.

«Galchenyuk semble tout à fait mêlé, a ajouté Philippe Cantin. Et ça, à l’approche des séries éliminatoires, c’est déterminant pour les Canadiens. L’équipe n’a déjà pas une grosse attaque. Max Pacioretty, on le sait, fonctionne par bourrées. Le Tricolore a besoin de la contribution [offensive] de Galchenyuk. À l’heure actuelle, on ne le voit pas.»

Évidemment, le joueur est en partie responsable de ses déboires. Mais, selon Philippe Cantin, la direction du Tricolore doit assumer sa part de responsabilité.

«N’oublions pas que l’organisation, depuis son arrivée à Montréal, n’a fait que lui envoyer des messages contradictoires. Oui, tu vas être notre gros joueur de centre. Non, tu n’es pas assez bon en défensive. Tu vas être notre deuxième joueur de centre. Non, tu vas être un ailier… C’est certainement mêlant pour lui. Il a commencé sa carrière dans cette ambiance, puis ça se poursuit.»

«Les Canadiens de Montréal ont mal géré le dossier de Galchenyuk au fil des années, a affirmé Cantin. C’est peut-être ce qui contribue à faire en sorte que, celui qui devait devenir le gros joueur de centre à Montréal, joue finalement que 12 minutes dans un match qui ne veut rien dire…»

Est-ce que les jours de Galchenyuk à Montréal sont comptés ?_____________________________________________________________________

Au repêchage de la LNH en 2012, Alex Galchenyuk était «l’homme de la situation pour les Canadiens», selon Marc Bergevin. La direction du club était en effet ravie de mettre la main sur l’attaquant américain, comme troisième choix de la première ronde.

Seuls l’ailier Nail Yakupov (repêché par les Oilers d’Edmonton) et le défenseur Ryan Murray (Blue Jackets de Columbus) avaient été sélectionnés avant Galchenyuk.

Cette saison, Alex Galchenyuk a amassé 16 buts et 27 mentions d’aide en 60 matchs.

_____________________________________________________________________