«Il faut faire plus de place aux jeunes» -Travis Green

VANCOUVER - C'est vers la fin de sa carrière de joueur que l'idée a commencé à germer dans la tête de Travis Green.

Le joueur de centre songeait déjà à rester dans le hockey après sa retraite quand une discussion avec Paul Maurice, alors son entraîneur avec Toronto, lui a fait penser à cela plus sérieusement.



«Nous parlions juste comme ça et il m'a dit, 'tu devrais être un entraîneur', a dit Green. Cela m'est resté dans la tête.»



Environ 10 ans plus tard, Green est officiellement devenu le 19e entraîneur de l'histoire des Canucks de Vancouver, mercredi. Sa mission est de miser sur la jeunesse et de restaurer l'attaque d'un club qui a déjà connu de meilleurs jours.



Natif de Castlegar, dans la partie est de la Colombie-Britannique, on lui confie une équipe qui a terminé avant-dernière de la LNH pour les points, en 2016-17.



Cela a coûté son poste à Willie Desjardins, remercié après trois campagnes derrière le banc.



«Nous devons générer plus d'attaque et nos unités spéciales doivent être plus efficaces», reconnaît Green.



Green a passé les quatre dernières saisons aux commandes des Comets d'Utica, la filiale des Canucks dans la Ligue américaine. Au terme de sa carrière de joueur, il est devenu adjoint avec les Winterhawks de Portland en 2009. En 2012-13, comme entraîneur-chef par intérim, il a mené cette formation au titre de la Ligue de l'Ouest.



Pour sa première conférence de presse au Rogers Arena, il était entouré du président des Canucks, Trevor Linden, et du directeur général, Jim Benning.



«Je ne vous dis pas que nous allons gagner la coupe Stanley l'an prochain, a dit Green, 46 ans. Mais je peux vous dire que nous allons faire mieux. Nous allons entamer le processus qui va mettre en place la bonne culture, la bonne mentalité.»



Les Canucks sont encore menés par Henrik et Daniel Sedin, qui auront 37 ans en septembre. Ils ont toutefois de jeunes joueurs prometteurs comme Bo Horvat, Sven Baertschi, Markus Granlund, Ben Hutton et Troy Stecher.



«Il faut faire plus de place aux jeunes, a dit Green. Ce n'est pas un secret.»



Comme c'était le cas pour Desjardins, Green s'amène sans expérience comme entraîneur-chef dans la NHL - ni comme adjoint, d'ailleurs.



«Nous avons grandement confiance en Travis, tempère Linden, ajoutant que d'autres clubs étaient intéressés par les services de Green, depuis l'an dernier et au fil du printemps. Nous ne voulions pas hésiter.»



En 14 saisons dans la LNH, Green a joué avec les Islanders de New York, les Ducks d'Anaheim, les Coyotes de Phoenix, les Maple Leafs de Toronto et les Bruins de Boston. Prenant part à 970 matches, il a fourni 193 buts et 455 points. Il a notamment joué sous les ordres d'Al Arbour et Pat Quinn.