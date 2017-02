«Il faut que Bergevin règle le cas des deux party animals»

(98,5 Sports) - Si Marc Bergevin veut ramener son équipe dans le droit chemin, il doit s'occuper d'Alex Galchenyuk et Nathan Beaulieu, qui selon Michel Villeneuve, n'ont pas la meilleure éthique de travail qui soit.

Mardi, en congédiant l’entraîneur-chef Michel Therrien, le directeur général Marc Bergevin a tenté de donner un nouvel élan à son club qui en arrache à un mois du début des séries.

Mais selon le chroniqueur sportif, Michel Villeneuve, le changement sera de courte durée si le DG du Canadien ne règle pas le cas d’Alex Galchenyuk et Nathan Beaulieu.

«Il faut que (Marc Bergevin) règle le cas des deux ‘’party animals’’ qui s’appellent Alex Galchenyuk et Nathan Beaulieu. Ils sont d’ailleurs partis en vacances ensemble. Ne vous posez pas la question pourquoi ces deux jeunes ne progressent pas? Ils sont toujours sur le party. Le coach le sait et le DG le sait. Si le Canadien ne progresse pas actuellement, c’est à cause de ses deux plus beaux espoirs au sein de l’équipe», affirme Villeneuve qui ajoute qu’il n’est pas surprenant que leurs noms soient constamment impliqués dans des rumeurs de transactions.