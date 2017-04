«Il n'y a aucune raison d'être satisfait» - Julien

Le point de presse de Claude Julien

(98,5 Sports) - Le Canadien de Montréal a dominé les Rangers de New York dans tous les aspects du jeu, dimanche soir. Mais la chose que Claude Julien désirait le plus, lundi après-midi, c'est que tout le monde cesse de parler de cette rencontre.

« Il faut faire attention, a dit Julien, quand un journaliste l’a aiguillé sur la qualité du match disputé par ces hommes la veille. C’est un match. Demain, c’est à recommencer. Que cela apporte la confiance (c’est normal)… mais ça n’apporte aucune garantie.

« Tu ne peux pas t'attendre, parce que tu as joué un bon match, que tu vas en jouer un autre bon. Tu peux être content avec ton match, mais tu ne dois pas être satisfait. La satisfaction, des fois, peut te mettre dans le pétrin. Il nous reste deux victoires à obtenir. On est loin d'où on veut être. Il n'y a aucune raison d'être satisfait à ce moment-ci.

« La chose la plus importante à faire aujourd’hui, c’est de mettre le dernier match de côté et de commencer à penser au prochain, parce qu’il ne sera pas plus facile. »

Dicter l’allure du jeu

Dans le premier match, le Canadien a dû réagir aux attaques des Rangers. Depuis la troisième période du second match, c’est le contraire qui se produit. Claude Julien a-t-il une préférence?

« Ma philosophie, si je puis dire, a toujours été que je préfère voir les autres équipes d’ajuster à nous plutôt que nous ajuster à elles. Ça ne veut pas dire qu’il ne faut pas faire quelques petits changements parce qu’une équipe est très bonne dans certains aspects du jeu. C’est sûr. Mais, à la fin, tu veux jouer ton match. »

Sinon, le point de presse de Julien avait des allures de cours «Diplomatie sportive 101»: ne surtout pas pavoiser devant l’adversaire.

« Il faut toujours faire attention en séries. Les choses changent très rapidement. Nous avons une priorité d’un match. Il n’y a pas de quoi s’exciter. Ils avaient un match de priorité après la première rencontre. Je ne veux pas que personne s’emballe, mais je ne veux pas que les gars soient découragés non plus. »

Ça cogne dur

Julien n'est pas du genre à s'étonner de beaucoup de choses dans une série éliminatoire, mais il admet qu'un élément l'a surpris.

« S'il y avait un aspect qu'on n'avait pas prévu, c'est l'aspect physique de cette série. Les deux côtés ont été «physiques». J'aime la façon dont on gère ça. On ne recule pas, mais on n'est pas intimidés non plus. »