«Ils font beaucoup avec peu» - Dany Dubé

(98,5 Sports) - Avec une formation amputée de ses meilleurs éléments, le Canadien de Montréal continue de faire bonne figure. Dany Dubé a tenu à rendre hommage aux joueurs ainsi qu'aux entraîneurs du CH.

L’équipe de Michel Therrien s’est amenée à Columbus sans sept de ses joueurs réguliers et vétérans. Parmi ce nombre, on retrouve Andrew Shaw, Alex Galchenyuk, David Desharnais, Andrei Markov, Alexei Emelin, Greg Pateryn et Carey Price qui n’était pas devant le filet du Canadien vendredi soir.

Malgré cela, le Canadien s’est incliné seulement 2-1 contre les Blue Jackets qui ont eu hâte de voir la fin de ce match arriver, eux qui étaient dominés par le Tricolore en troisième période.

«Le Canadien a dominé au chapitre des tirs au filet. Avec les ressources qu’ils avaient, c’est un bon match, je n’ai rien de négatif à dire. Ils ont bien joué.

«Encore une fois, le Canadien méritait un meilleur sort. Quand tu amènes une équipe (décimée) comme le Canadien et qu’à la fin du match, la première étoile, c’est le gardien adverse, tu as fait ton travail», a affirmé Dany Dubé dans son analyse d’après-match.

Montoya garde les siens dans le match

Et le gardien auxiliaire du Canadien a bien paru malgré la défaite.

«Je crois qu'on a très bien joué, a dit Al Montoya. Mais ça nous a pris un peu de temps à nous mettre en marche. Ç'aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. On s'est battu pour revenir de l'arrière en troisième période.»

Évidemment, Montoya avait une motivation supplémentaire pour connaître une bonne performance. On se souviendra qu'il avait accordé 10 buts aux Blue Jackets le 4 novembre dernier.

«Oui, ça m'a beaucoup motivé. Mais le plus gros défi, c'était de pouvoir affronter la meilleure équipe de la LNH.»

Petry, encore!

Depuis son retour au jeu, Jeff Petry a inscrit quatre buts et récolté deux mentions d’aide. Contre les Blue Jackets, il a été l’unique marqueur du CH, inscrivant ainsi un sixième point en cinq matchs.

«Il est sur une bonne séquence. Son but ce soir est un peu chanceux, mais tu prends ces décisions quand tu es confiant. C’est un joueur offensif. J’ai toujours beaucoup aimé Petry. Par contre à sa gauche, il a besoin de robustesse. Et c’est Emelin qui devrait jouer là. Et dans le meilleur des mondes, Beaulieu avec Weber.»

Bon début de saison

Malgré cette deuxième défaite en autant de soirs, le Canadien cumule une fiche après 34 matchs de 21-9-4, pour un excellent total de 46 points.

«Le Canadien mérite beaucoup de crédit. Dans l’adversité, ils rebondissent. C’est seulement la deuxième fois qu’ils perdent deux matchs consécutifs en temps réglementaire cette saison. Et considérant ce qu’ils ont à travailler sous la main, je salue le travail des entraîneurs et des joueurs. Ils font beaucoup avec peu», a dit Dubé.