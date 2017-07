«J'adorerais jouer avec Shea Weber» - Karl Alzner

Le nouveau défenseur des Canadiens, Karl Alzner/Photo: The Associated Press

(98,5 Sports) - Karl Alzner est emballé par l'idée de jouer avec les Canadiens de Montréal pour les prochaines années. En entrevue avec Martin McGuire, samedi, il a indiqué que cette signature contractuelle avec le club québécois était l'aboutissement d'une réflexion mûrie.

Selon lui, des discussions avec les membres de l’organisation l’ont convaincu que Montréal serait un milieu de vie idéal pour poursuivre sa carrière dans la Ligue nationale de hockey.

L’athlète de 28 ans a par ailleurs rencontré en personne le directeur général Marc Bergevin, récemment, et l’échange entre les deux hommes aurait été déterminant.

«Nous avions pris la décision - ma femme et moi - de visiter Montréal, même avant de savoir que le club des Canadiens était intéressé à mes services. Quand j’ai reçu un appel de Bergevin, qui voulait m’inviter dans la métropole québécoise, je me suis dit que c’était une agréable coïncidence. Le lendemain, nous étions à Montréal. J’ai eu un superbe entretien avec Marc. J’ai aussi rencontré d’autres membres de l’organisation et reçu un texte de Geoff Molson.»

Questionné par McGuire quant à l’ambiance au sein de la famille, Alzner a répondu que tout allait pour le mieux.

«Nous allons très bien. Nous avons été fort occupés ces derniers jours, même si avec deux jeunes enfants, nous tentons de respecter la routine. Je suis en ce moment avec eux dans un parc d’attractions. Mais bon, c’est une journée excitante et émotive.»

Sa place dans le club

Au dire de Alzner, qui a déjà scruté la formation du Tricolore, il pourra certainement solidifier l’une des deux premières paires de défenseurs de l’équipe.

«Évidemment, tout reste à clarifier au sein de la brigade défensive. Lorsque la poussière sera retombée, je pense pouvoir jouer avec n’importe quel défenseur des Canadiens. C’est assez simple de jouer à mes côtés.»

«Nous avons l’un des meilleurs gardiens de but de la planète, a-t-il ajouté. Grâce à ma contribution, j’espère que la défensive pourra l’aider juste un peu plus. Des arrières efficaces combinés à un excellent gardien, c’est une très bonne recette pour connaître du succès.»

Shea Weber

Avant de prendre une ultime décision, Karl Alzner a parlé à plusieurs joueurs des Canadiens. Il a notamment jasé avec Shea Weber, qui avait lui aussi vécu récemment un déménagement à Montréal.

«C’était probablement le meilleur gars afin de partager mon expérience. Il a une épouse et des enfants. Je lui ai posé des questions à propos de son rôle de défenseur, mais aussi de père. J’ai été très réconforté par ses réponses. Cet échange m’a vraiment aidé à prendre une décision finale.»

Il n’est pas exclu que le nouveau venu puisse évoluer sur la même paire de défenseurs que Shea Weber, justement.

«J’espère que c’est une possibilité. J’adorerais jouer avec lui. Ce serait un sort magnifique pour un nouveau défenseur. Je pense que nous ferions un excellent travail ensemble. Cela dit, je suis disposé à jouer avec d’autres gars, même un jeune joueur qui a besoin d’un soutien.»

»»» Veuillez écouter l’intégralité de l’entrevue accordée samedi par le nouveau défenseur des Canadiens, Karl Alzner.