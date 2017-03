«J'ai surtout hâte de revoir Madame Béliveau» - P.K. Subban

(98,5 Sports) - Bien qu'il soit fébrile de revenir jouer au Centre Bell, P.K. Subban n'a un seul objectif en tête, mettre la main sur les deux points liés à la victoire.

En conférence de presse soulignant son premier match au Centre Bell depuis la transaction qui l’a envoyé à Nashville, P.K. Subban s’est dit très chanceux de pouvoir revenir à Montréal avec un tel appui des gens du Québec.

L’ancien défenseur du Canadien admet que ce sera un match émotif pour lui, mais il affirme que les deux points d’une victoire sont plus importants.

«Nous sommes sur la route, on ne veut pas donner de spectacle, on veut juste les deux points.

«C’est certain que j’ai hâte de jouer au Centre Bell et de retrouver mes anciens partisans. Mais j’ai surtout hâte de revoir Madame Béliveau», a-t-il dit.

Comme un match de série

Ce duel Predators-Canadien au Centre Bell jeudi soir sera évidemment bien spécial pour le numéro 76 qui a fait rire les journalistes en disant qu’il était content de retrouver l’odeur des hot dogs du Centre Bell.

«Vous savez, il y a beaucoup d’énergie en ville et c’est pour ça que tu joues. Quand tu en parles à des joueurs à la retraite, c’est de ça dont ils s’ennuient. Il y a toujours un buzz à Montréal. Quatre-vingt-deux matchs, c’est une longue saison. Donc quand il y a un match plus spécial comme celui-ci, c’est l’fun. C’est comme un match de séries.»

Son seul regret

Même s’il évolue sous d’autres cieux, P.K. Subban a dit qu’il n’oubliera jamais ses années à Montréal.

«De porter ce chandail, c’est un honneur. Tu as juste à regarder au plafond et quand tu vois toutes ces bannières, tu vois toute cette grande histoire. Et c’est pour ça qu’on joue, pour faire partie de l’histoire.»

Il soutient qu’il n’a aucune animosité envers l’organisation de l’avoir échangé. Sa seule déception demeure de ne pas avoir été capable de tenir sa promesse.

«J’avais fait une promesse aux amateurs, à la ville, à l’organisation et à mes coéquipiers, notamment avec Carey Price, de gagner une Coupe Stanley à Montréal. Mais ce sont des choses qui arrivent. L’organisation voulait prendre une autre direction. C’est une business.»

S’ennuie-t-il de Montréal?

«Évidemment, j’ai été à Montréal presque dix ans. Les relations et les amitiés que j’y ai établies… Mais ça fait partie du processus. Par la même occasion, je suis en train d’en bâtir de nouvelle à Nashville. J’ai de nouveaux amis, de nouveaux coéquipiers. C’est fantastique aussi. C’est un mélange d’émotions, mais je suis un professionnel.

Bien qu'il soit heureux à Nashville et qu'il se concentre sur les succès de sa nouvelle équipe, il a indiqué que ses amis montréalais continuaient de le tenir au courant de ce qui se passait en ville.

«C’est quasiment impossible de ne pas savoir ce qui se passe ici puisque j’ai encore beaucoup d’amis à Montréal. Chaque fois qu’il se passe quelque chose, je reçois un message texte ou un coup de téléphone. Mais c’est ça jouer à Montréal.»

De plus, il garde des liens avec certains anciens coéquipiers. Il a d'ailleurs croisé Alex Galchenyuk et Nathan Beaulieu en Floride lors de la récente pause du Canadien.

Il apprécie Coach Laviolette

Subban estime que l'entraîneur-chef des Predators, Peter Laviolette, lui a permis de bien s'adapter à Nashville.

«Je peux jouer différents styles de jeu. À Nashville, le défi n’était pas de changer mon style de jeu, mais de m’adapter à un nouveau système et de nouveaux coéquipiers. La première chose que coach Laviolette m’a dite à mon arrivée c’était d’être moi-même : ‘’Je ne veux pas que tu changes. Il y a 22 joueurs dans l’équipe et ils sont tous différents.’’ C’est tout ce que j’avais besoin d’entendre. La chose la plus intéressante à propos de Laviolette, je crois qu’il a plus d’énergie que moi. C’est fou. Sa capacité de s’ajuster aux différentes générations de joueurs est incroyable. Tous les joueurs de la LNH aimerait jouer pour lui. Ç’a été très positif depuis que je suis à Nashville.»