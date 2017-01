«J'ai surtout ressenti de la frustration» - Brendan Gallagher

Son point de presse

Chargement du lecteur ...

(98,5 Sports) - À l'écart du jeu depuis le 4 janvier dernier, Brendan Gallagher s'est adressé aux médias pour la première fois depuis sa fracture à la main gauche. Frustré de revivre un scénario presque identique à la saison dernière avec une réhabilitation longue et douloureuse, il a affirmé qu'il ne changerait pas sa façon de jouer.

Questionné sur les risques qu’il prend en tentant de bloquer des tirs, l’attaquant a été catégorique. «Je ne peux pas changer ma façon de jouer. Si je m’éloigne trop du filet, je ne serai plus utile.»

«C’est décevant de subir deux opérations en deux ans, mais ça ne peut affecter mon jeu», a poursuivi Gallagher, pleinement conscient qu’il ne s’agira certainement pas de sa dernière blessure.

Le joueur avait été atteint par un puissant tir de Shea Weber qui a dit se sentir très mal d’avoir blessé son coéquipier. Brendan Gallagher a blagué en affirmant que Weber avait même très certainement raté son coup parce qu’on avait enregistré qu’une vitesse de tir de 98 milles à l’heure.

Une réhabilitation en terrain connu

«C’était douloureux, mais ce que j’ai ressenti sur le moment c’était surtout de la frustration. Je savais immédiatement que c’était une fracture», a expliqué le joueur en revenant sur l’incident. Il savait par le fait même que la réhabilitation allait être longue et douloureuse.

Il espère faire mentir les estimations des médecins et revenir au jeu plus tôt que ce qui est prévu soit huit semaines. L’an dernier, il s’était fracturé la même main après avoir reçu un tir de Johnny Boychuk des Islanders, et était de retour après 40 jours. Son objectif cette fois-ci : 39 jours!