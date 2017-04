«J'aime jouer à Montréal, j'aime la pression» - Pacioretty

(98,5 Sports) - Moins de deux jours après l'élimination du Canadien de Montréal, Max Pacioretty est toujours sous le choc. Face aux critiques qui le pointent du doigt pour les insuccès du Tricolore en séries, le capitaine réaffirme qu'il est capable de prendre la pression du marché montréalais.

Moins de 48 heures après l’élimination du Canadien de Montréal face aux Rangers de New York, le capitaine Max Pacioretty est toujours convaincu que son équipe avait le talent nécessaire pour vaincre l’équipe new-yorkaise.

«C’est tellement décevant, car nous avions vraiment confiance en nos chances et même aujourd’hui, c’est difficile de réaliser que nous sommes éliminés. Nous pouvions gagner cette série, c’est une pilule difficile à avaler. Il y a des choses qu’on doit apprendre de cette expérience et on doit s’améliorer. En tant que groupe, on doit grandir de cette adversité. On ne doit pas avoir d’excuse et on doit réaliser que nous n’avons pas livré la marchandise. Évidemment, nos buts n’étaient pas de se faire éliminer aussi rapidement. Je crois fermement que cette adversité va nous rendre meilleurs ultimement», a dit Pacioretty lundi.

Après avoir connu une saison en dents de scie qui s’est finalement terminée avec une production très appréciable de 35 buts et 32 aides pour un total de 67 points en 81 parties, Pacioretty a été incapable de trouver sa touche contre les Rangers de New York. En six parties, il n’a obtenu qu’une seule mention d’aide.

Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir essayé. Au total, il a obtenu 28 tirs au but contre Henrik Lundqvist, un nombre égal à Brent Burns et Alex Ovechkin qui arrivent au premier rang de la LNH durant les séries.

«Je prends la responsabilité de n’avoir pas produit offensivement. J’ai pourtant mis les efforts et mon état d’esprit était bon, mais je peux juste souhaiter que je serai un meilleur joueur, un meilleur coéquipier et un meilleur capitaine à la suite de cette expérience.»

Malgré sa déception, il n’a aucun regret. Selon lui, ses coéquipiers et lui ont investi le temps et les énergies nécessaires afin d’avoir les succès souhaités.

Meilleur capitaine

Selon Max Pacioretty, il a été un meilleur capitaine cette année. L’expérience de sa première année, avec ses hauts et ses nombreux bas, lui a permis, lui et ses coéquipiers, de mieux gérer les difficultés rencontrées cette saison, notamment avec le changement d’entraîneur-chef.

«Sans trop dévoiler de notre conversation avec les entraîneurs ce matin, ils m’ont rappelé que le hockey était une partie de ma vie, mais que ma famille était la chose la plus importante. Et c’est vrai, le hockey, c’est notre job. On aime passionnément ce qu’on fait, mais j’ai appris comment prendre plus de recul par rapport au hockey cette saison. Parce qu’on se rend dingue si on y passe 24 heures par semaine, 365 jours par année. C’est certain que je veux marquer des buts, nous sommes dans une business de résultats, mais je suis fier de la façon, dont je me suis comporté en tant que capitaine cette année», a commenté Pacioretty qui crédite les gens qui l’entourent, notamment sa famille, pour avoir été capable de mieux gérer les critiques, notamment en séries.

On voit bien que Pacioretty a pris du galon dans son rôle de capitaine, il est très posé lorsque vient le temps de discuter des partisans et analystes qui le critiquent. Il affirme sans hésitation et sans amertume que les amateurs ont le droit de le critiquer, que ces critiques soient positives ou négatives.

«J’aime jouer à Montréal, j’aime la pression qui vient avec le fait de jouer à Montréal. Ça nous motive à être à notre meilleur au quotidien. J’aime mieux être ici que d’être à un autre endroit où les joueurs se foutent complètement du sort de l’équipe.»

En bref

Au sujet d'Alexander Radulov qui devient joueur autonome sans compensation

«J’ai beaucoup apprécié jouer avec Radu. Il est complètement différent de ce que j’en avais entendu parler. Je ne pouvais espérer meilleur coéquipier et partenaire de trio. Il travaille fort, il fait de beaux jeux, il m’a permis de marquer plusieurs buts. On aime jouer avec Radu et j’espère qu’ils (le CH et lui) vont s’entendre. Il était un élément important de notre équipe cette année et j’espère qu’il sera de retour l’an prochain.»

Shea Weber

«J’ai beaucoup appris de lui cette année. Il a amené beaucoup d’expérience dans ce vestiaire.»

Andrei Markov, joueur autonome sans compensation

«Marky est fantastique. Il fait mentir la science tellement il est bon malgré son âge. C’est un joueur tellement intelligent. Grâce à lui, on est capable de passer de la défensive à l’offensive de façon explosive. Je ne peux pas imaginer jouer à Montréal sans lui. Ce n’est pas moi qui prends les décisions, mais c’est certain que j’aimerais le revoir l’an prochain.»

Galchenyuk: centre, ailier?

«C’est un excellent joueur et coéquipier. À l’offensive, il y a très peu de joueurs qui ont ses habiletés, notamment avec son hockey. Il a été très bon cette année pour bloquer toutes ces distractions concernant sa position.»

Carey Price, joueur autonome sans comprensation au terme de 2018

«Carey est le meilleur joueur de la Ligue. Évidemment, comme son contrat vient à échéance dans un an, c’est certain qu’on aimerait que ça soit réglé rapidement. De l’avoir au sein de notre équipe, ça nous donne tellement de confiance de jouer devant lui. Un peu comme Marky, on aimerait le voir signer avec l’équipe pour le reste de sa carrière.»