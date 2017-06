«J'aurais protégé Charles Hudon» -Benoît Brunet

On en parle en ondes : Repêchage d'expansion dans la LNH - L'analyse de Benoit Brunet (13:53) Publié le dimanche 18 juin 2017 dans Les amateurs de sports Avec Jérémie Rainville

(98,5 Sports) - Le Tricolore a dévoilé, dimanche matin, sa liste de protection en prévision du repêchage d'expansion des Golden Knights de Vegas. Charles Hudon est parmi les joueurs non protégés, tout comme Tomas Plekanec, Torrey Mitchell et Alexei Emelin. De l'avis de Benoit Brunet, il serait bien dommage de perdre le jeune Québécois au profit des Golden Knights de Las Vegas.

«La transaction amenant Jonathan Drouin à Montréal fait en sorte que le Tricolore n’a pas protégé Charles Hudon, a affirmé Benoît Brunet sur nos ondes, dimanche. Évidemment, c’est ma version des faits… En signant Drouin, c’est Hudon qui écope.

«J’aimerais voir Hudon jouer davantage avec les Canadiens. On pourrait lui donner sa chance de disputer entre 10 et 20 matchs. On l’a très peu vu jouer dans l’uniforme montréalais; quatre matchs (2015-16), tout au plus. Et il avait bien fait.»

S’il avait été à la place du directeur général des Canadiens, Marc Bergevin, notre analyste de hockey aurait protégé l’attaquant de 22 ans.

«Peut-être que Bergevin a déjà conclu une transaction qui lui assure de garder Hudon. C’est possible. Cela dit, s’il est réclamé par les Knights, il aura toutefois la chance d’évoluer dans la Ligue nationale.»

Entente entre les Canadiens et Hudon

On apprenait il y a trois jours que Charles Hudon avait signé un contrat de deux ans avec les Canadiens, d’une valeur moyenne annuelle de 650 000 $ américains.

Le joueur natif d'Alma a inscrit 27 buts et un total de 49 points en 56 matchs avec les IceCaps de Saint-Jean, dans la Ligue américaine de hockey (LAH), la saison dernière. Il a ajouté un but et trois mentions d'aide en quatre rencontres de séries éliminatoires.

Hudon, qui a été choisi au cinquième rang, 122e au total, lors du repêchage de 2012, a également pris part à trois matchs avec le grand club en 2016-17, récoltant deux aides. En carrière, il a enfilé l'uniforme du Canadien pour six rencontres dans lesquelles il a récolté quatre mentions d’aide.

En 207 matchs depuis ses débuts dans la LAH, Hudon a inscrit 75 buts et 87 aides pour 162 points.

»»» Veuillez écouter l’intégralité de l'analyse de Benoît Brunet en cliquant sur l'extrait sonore ci-haut.