«J'espère qu'il va me payer un bon steak!» - Charles Hudon

(98,5 Sports) - Blessé à l'entraînement avec le Canadien de Montréal, puis blessé à nouveau lors d'une pratique avec les IceCaps de St-Jean, Charles Hudon ne cache pas son découragement à la suite de ces deux événements malchanceux.

Alors qu’Alex Galchenyuk, David Desharnais et Andrew Shaw sont tous les trois sur la touche en raison de blessures, Charles Hudon avait une belle occasion pour se mettre en valeur, lui qui a été rappelé en renfort le 17 novembre dernier. Mais huit jours plus, l’attaquant québécois a reçu un tir de Chris Terry à la poitrine et il s’est fracturé le sternum.

Puis, alors qu’il s’entraînait avec les IceCaps, une collision avec Chris Terry – encore lui! – l’a de nouveau blessé.

«J’espère juste qu’il va me payer un bon steak un moment donné», a rigolé Charles Hudon en entrevue avec Martin McGuire en début de semaine.

Même s’il est capable d’en rire un peu, Hudon trouve quand même cette période très difficile.

«C’est de la malchance, ce sont deux événements que je n’avais jamais eus en carrière. C’est très plate à vivre. Depuis le mois de décembre, ç’a été très difficile. Pour moi, c’est d’attendre les congés des fêtes pour récupérer et reprendre du positif en famille. Par contre, la blessure va bien. C’est encourageant. J’espère patiner un peu avant le congé.

Même s’il n’a pas eu assez de temps pour pouvoir faire sa place de façon formelle avec le grand club, Charles Hudon estime qu’une autre occasion se représentera.

«C’est la vie, c’est comme un boomerang, quand le négatif arrive, le positif aussi. Pour moi, c’est d’attendre que je récupère à 100%. Je ne veux pas arriver à 70% et ne pas faire le job», a dit Hudon qui vise la date du 26 décembre pour effectuer un retour au jeu avec les IceCaps.

Les leaders se lèvent chez les IceCaps

Après avoir raté les séries au cours des quatre dernières années, les IceCaps ont meilleure mine cette saison.

«Cette année, on a pris comme mandat (les leaders) de se regrouper. On veut faire les séries. On a commencé dès le premier match, on commence les matchs fort, on y va pour 60 minutes à chaque match. Ça va très bien, faut juste continuer.»

De bons gardiens

Concernant les gardiens des IceCaps, Charles Hudon a d’abord voulu parler de son bon ami Zach Fucale qui après un dur début de saison a été relégué dans la East Coast League.

«C’est sûr que c’est difficile pour lui. Mais Zach est fort mentalement et ça va juste être positif pour lui de recevoir beaucoup de tirs et de jouer pratiquement tous les matchs.»

Quant à Charlie Lindgren, Charles Hudon n’avait que de bons mots à son endroit.

«C’est un gardien qui se bat pour chaque rondelle autant durant les matchs qu’en pratiques. Ça va être un grand gardien. Et puis avec Yann Danis qui l’aide côté maturité, avec Marco Marciano aussi. C’est un groupe de trois qui sont très forts ensemble.