«J'observe beaucoup Patrice Bergeron» - Drouin

On en parle en ondes : Bruno Gervais s'entretient avec Jonathan Drouin. (13:15) Publié le mercredi 12 juillet 2017 dans Bonsoir les sportifs Avec Derek Aucoin

(98,5 sports) - Jonathan Drouin est en forte demande depuis que Marc Bergevin a fait son acquisition et le nouveau joueur des Canadiens s'est rapidement aperçu que sa vie avait changé.

À l’une de ses premières sorties médiatiques individuelles, Drouin a accepté l’invitation de l’ancien joueur de la LNH, Bruno Gervais, à qui Derek Aucoin, l’animateur de Bonsoir les sportifs avait cédé son micro.

«J’ai hâte que la saison commence, surtout quand je regarde le Centre Bell, puisque je ne demeure pas loin, a dit Drouin. Tous les étés, je m’entraîne à Montréal, mais cet été, c’est spécial.

«Depuis mon échange aux Canadiens, pas mal de choses ont changé pour moi, pour ma famille et mes amis, mais ça on le savait».

Le nouveau joueur des Canadiens, qui portera le no 92, a fait savoir qu’il n’avait aucune raison spéciale pour laquelle, il avait choisi ce numéro.

Et comme tous les joueurs de l’Association de l’Ouest qui avaient fait pareil commentaire la saison dernière, Drouin est content de ne plus avoir à affronter Shea Weber.

Gervais a demandé à Drouin quel était le joueur de la LNH qu’il épiait de plus près.

«J’observe beaucoup Patrice Bergeron, je regarde la façon qu’il joue. Il est complet, a révélé Drouin. J’observe aussi Backstrom (Niklas) et Kane (Patrick) et je tente d’apprendre des petites choses et de les ajouter à mon jeu.»

Drouin a rappelé qu’il avait affronté Bergeron en évoluant au centre dans un match disputé à Boston, la saison dernière.

«Sur 17 mises en jeu, j’en ai perdu 17, il n’y en avait que deux où je n’avais pas été si pire», a-t-il raconté en souriant.

Pour savoir si Drouin jouera au centre ou à l’aile gauche, la saison prochaine, il fait écouter le petit test que Gervais lui a fait passer à la fin de l’entrevue.