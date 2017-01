J. T. Miller tranche pour les Rangers

DÉTROIT - J.T. Miller a touché la cible après 1:56 de jeu en prolongation et les Rangers de New York ont défait les Red Wings de Detroit 1-0, dimanche.

Henrik Lundqvist a effectué 21 arrêts et il a inscrit un deuxième blanchissage cette saison - le 61e de sa carrière. Les Rangers ont décoché seulement 19 tirs au but dans un match où les occasions de marquer ont été peu nombreuses.



Mats Zuccarello a mis la table pour le but vainqueur de Miller lors d'une descente à deux contre le gardien Jared Coreau. Zuccarello a habilement feinté un tir avant de remettre le disque de l'autre côté à Miller, qui marquait son 16e but de la saison.



Le défenseur des Red Wings Niklas Kronwall disputait un premier match depuis le 4 janvier, lui qui était sur la touche en raison d'une blessure au bas du corps. Pour lui faire une place dans leur formation, les Red Wings ont soumis l'attaquant Drew Miller au ballottage.