Jack Eichel sonne la charge face aux Stars

Jeffrey T. Barnes / The Associated Press

BUFFALO, N.Y. - Jack Eichel a enfilé deux buts et les Sabres de Buffalo ont défait les Stars de Dallas 4-1.

Tyler Ennis, de retour au jeu après une absence de 30 matchs en raison d'une blessure à l'aine qui a exigé une opération, s'est inscrit au pointage dès la 19e seconde de la première période.



Jake McCabe a aussi inscrit un but et Robin Lehner a repoussé 31 tirs, lui qui avait raté trois matchs en raison de la maladie.



Les Sabres ont mis fin à une séquence de deux revers et ils ont vaincu les Stars pour la première fois en quatre confrontations.



Radek Faksa a obtenu l'unique but des Stars au premier vingt et Kari Lehtonen a effectué 25 arrêts.



Les Stars ont encaissé une deuxième défaite d'affilée et une sixième à leurs huit dernières rencontres.