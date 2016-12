Jagr au 2e rang des pointeurs de l'histoire

SUNRISE, Floride - Jaromir Jagr s'est emparé du deuxième rang des meilleurs pointeurs de l'histoire de la Ligue nationale en obtenant une mention d'assistance, mais les Panthers de la Floride ont tout de même perdu 3-1 contre les Bruins de Boston, jeudi soir.

Cet historique point est survenu alors qu'il restait 6:40 à jouer en troisième période. Le défenseur Michael Matheson a décoché un tir de la pointe et la rondelle a dévié sur Jagr avant d'atterrir sur la lame du bâton d'Aleksander Barkov, qui a réussi à faire bouger les cordages.

Grâce à ce 1888e point en carrière, Jagr a devancé Mark Messier au deuxième échelon.



« J'apprécie tout ce que j'ai vécu au cours de ma carrière et je veux remercier les partisans », a affirmé le Tchèque.



La rencontre a été stoppée pour laisser place à une brève cérémonie au cours de laquelle Jagr s'est vu offrir un bâton doré. Il a salué la foule, il a été applaudi par les joueurs des deux équipes et le match, son 1663e en carrière dans la LNH, s'est ensuite poursuivi.



Seul Wayne Gretzky a amassé plus de points que Jagr, lui qui a terminé sa carrière avec 2857 points.



Dans une courte vidéo, Gretzky a d'ailleurs tenu à féliciter Jagr.



« Tu as joué au hockey de la bonne façon pendant toute ta carrière », a exprimé La Merveille.



Frank Vatrano, Patrice Bergeron et David Backes ont gâché la fête en touchant la cible pour les Bruins. Tuukka Rask a bloqué 29 rondelles dans la victoire.



James Reimer a cédé deux fois sur 32 lancers devant le filet des Panthers.