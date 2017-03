Jake Allen bloque 31 rondelles et les Blues blanchissent les Coyotes 3-0

GLENDALE, Ariz. ? Jake Allen a repoussé 31 rondelles et a permis aux Blues de St. Louis de blanchir les Coyotes de l'Arizona 3-0, samedi soir.

Il s'agissait du quatrième blanchissage d'Allen cette saison et du cinquième des Blues depuis le 2 février dernier.



Scottie Upshall, Alex Pietrangelo et David Perron ont trouvé le fond du filet pour les Blues, qui ont remporté sept de leurs huit derniers matchs.



En six rencontres entre les deux formations, Allen a présenté un dossier de 6-0-0. Il a réalisé un arrêt spectaculaire à l'endroit de Teemu Pulkkinnen lors d'une échappée à 12:23 en deuxième période pour conserver l'avance des siens.



C'était la première fois depuis leur défaite face aux Hurricanes de la Caroline, le 5 mars dernier, que les Coyotes n'amassaient pas au moins un point. Mike Smith a réalisé 37 arrêts.